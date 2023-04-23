В таком случае Путин сохранит свою власть, а Украина не сможет вернуть все свои территории.

Союзники Украины активно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Однако после этого они же будут подталкивать Украину к "перемирию" с Россией или замораживанию боевых действий.

Об этом в своей статье написал заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл. По его мнению, российские захватчики смогут сохранить частичный контроль над оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

"Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или "длительном перемирии" в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже будет участвовать в этом", - считает Тисдалл.

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Как указывается в статье, Россия согласится на условное прекращение огня, а президент РФ Владимир Путин останется у власти. В то же время в Украине начнется восстановление и возвращение беженцев, хотя возвращение всех территорий придется отложить.

По словам журналиста, США и ЕС будут заявлять о "спасении Украины и мирового порядка", тогда как Польша и страны Восточной Европы будут иметь другое мнение. Кроме того, может быть заторможено движение Украины в НАТО и ЕС.

"Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат представляется наиболее вероятным", – считает Тисдалл.

Несмотря на такой прогноз, он добавляет, что теоретически любая из сторон может одержать решающую победу.

"Но гораздо вероятнее, что при отсутствии сделки, это кровавый, дорогой, малоинтенсивный тупик, который затянется на годы. Такая перспектива никого не устраивает, кроме, возможно, Китая и производителей оружия", - подытожил автор статьи.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в НАТО считают, что Украине удастся освободить значительные территории во время контрнаступления.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предстоящее контрнаступление Украины будет серьезным.

В то же время в Минобороны Украины заявили, что контрнаступательные действия уже идут, вооруженные силы Украины готовятся к полному освобождению украинских территорий.

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