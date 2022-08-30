В частности, украинские воины успешно "отработали" по трем мостам.

На юге ВСУ вывели из строя 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

По его словам, украинскими бомбардировщиками в течение ночи нанесено 2 удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки.

Відео дня:

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их статуса нетрудоспособного.

"Итоговые потери противника за ночь составили: 159 выведенных из строя рашистов и 60 единиц вражеской техники, в частности, 5 танков Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", пусковая установка С-300, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, 120 мм мобильный миномет, 5 противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники", - рассказал Назаров.

Он добавил, что корабельное группировки противника в Черном море продолжает угрожать применением 24 высокоточных ракет "Калибр", следовательно ракетная опасность остается актуальной.

Напомним, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями относительно действий защитников Украины на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: