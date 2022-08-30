На юге ВСУ вывели из строя 60 единиц вражеской техники.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.
По его словам, украинскими бомбардировщиками в течение ночи нанесено 2 удара по районам сосредоточения врага в районе Киселевки и Костырки.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому – для закрепления их статуса нетрудоспособного.
"Итоговые потери противника за ночь составили: 159 выведенных из строя рашистов и 60 единиц вражеской техники, в частности, 5 танков Т-72, 3 гаубицы "Мста-Б", пусковая установка С-300, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, 120 мм мобильный миномет, 5 противотанковых ракетных комплексов, 40 единиц бронированной и автомобильной техники", - рассказал Назаров.
Он добавил, что корабельное группировки противника в Черном море продолжает угрожать применением 24 высокоточных ракет "Калибр", следовательно ракетная опасность остается актуальной.
Напомним, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями относительно действий защитников Украины на Херсонщине.