ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали почти на всех направлениях участка фронта.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в утренней сводке, в течение суток зафиксировано 155 боевых столкновений. На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. На Купянском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

По информации Генштаба, на Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области. На Северском направлении Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

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"На Краматорском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. На Покровском направлении нашими защитниками отражено 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиновое, Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Сладкое, Красногоровка, Водяное, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Времовском направлении нашими защитниками отражено 16 атак. На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетных комплексах, 2 артиллерийских средствах, 2 радиолокационных станциях и 9 районах сосредоточения личного состава противника". - говорится также в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1 260 захватчиков. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага составили 482 290 человек.

Как пояснили в ISW, российские оккупанты преследуют несколько целей наступлением в Харьковской области. Враг хочет оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

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