Также Силы обороны уничтожили 79 вражеских танков, 196 боевых бронированных машин и 260 артиллерийских систем.

За неделю, с 5 по 12 мая, Силы обороны Украины уничтожили 8030 человек личного состава войск РФ, а также 1314 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

"За неделю с 5 по 12 мая 2024 года потери противника составили около 8030 человек личного состава", - сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал Александр Павлюк в Telegram.

Также, по словам Павлюка, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. В частности, как отметил командующий, Силы обороны уничтожили 79 вражеских танков, 196 боевых бронированных машин, 260 артиллерийских систем, девять РСЗО, семь установок ПВО, 401 единицу автотехники, 40 единиц спецтехники.

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"Кроме этого, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 47 ракет и 274 БпЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне против Украины - последние новости

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1 260 захватчиков. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага составили 482 290 человек.

Также украинские защитники уничтожили и поразили немало военной техники противника. В частности, за прошедшие сутки было поражено 5 вражеских танков, 22 боевые бронированные машины, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня.

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