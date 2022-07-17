У россиян нет дороги назад, считает полковник СБУ.

Украина до конца 2022 года не завершит войну с Россией, имея те средства и силы, которые она имеет сейчас.

РФ попала в такую ситуацию, что не может отойти назад, рассказал полковник Службы безопасности Украины, нардеп и защитник Донецкого аэропорта ("киборг") Роман Костенко, который воюет против россиян, в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"...Они (россияне - Ред.) построили большие планы, но назад у них дороги нет, потому что они просто уничтожают себя как международного игрока... Если они дают заднюю - с ними никто считаться не будет", - заявил собеседник.

Народный избранник добавил, что противники "сделают все, чтобы додавить".

По его словам, украинская сторона вместе с партнерами имеет шанс "сделать так, чтобы Россия этого не достигла и в итоге выпала просто из этой международной игры".

"...Мы не закончим до конца года (войну с Россией - Ред.) с теми силами и средствами, которые есть сейчас...", - спрогнозировал "киборг".

Ранее Роман Костенко говорил, что руководство РФ сейчас приняло решение в Украине продавить "ЛДНР", поэтому на Донбасс противник стянул много сил и средств, а после битвы на востоке Украины будут боевые действия за юг.

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