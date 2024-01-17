Виталий Портников отметил, что нужно прибегнуть нестандартным решениям.

Украина находится в длительном конфликте, а на восстановления порядка уйдут десятилетия. Если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, то это будет успех.

"Во-первых, должны осознать масштабность задач. Во-вторых, осознать, что находимся в долгом конфликте. В-третьих - осознать, что для того, чтобы восстановить порядок, который нам кажется наиболее правильным и цивилизованным - или построить новый, могут пройти десятилетия", - заявил украинский публицист, политический обозреватель Виталий Портников в интервью "Суспильне".

Он напомнил, что такие конфликты длятся десятилетиями.

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"Со времени оккупации Украинской Народной Республики большевиками в 1920 году до провозглашения украинской независимости прошел 71 год. Мы имеем дело с конфликтом такой же продолжительности. Такие конфликты в Европе и без нас есть. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра появилась в 1975 году. Ближневосточный конфликт - 1948 год", - напомнил эксперт.

По его словам, если удастся эту проблему решить в 2054 или в 2072 году, это будет успех.

"Должны ли мы все это время воевать? Можем ли найти модель, чтобы перейти от военных механизмов к политическим, стать частью европейского сообщества и НАТО? Это все требует нестандартных решений", - подытожил Портников.

Возвращение к границам 1991 года - последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей в войне с россисйкими оккупантами остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже если война продлится дольше, чем ожидалось.

В свою очередь президент Владимир Зеленский относительно планов возвращения к границам 1991 года отмечает, что в этом вопросе стратегия не может быть измененной, может быть изменена тактика.

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