По словам Джонатана Файнера, США и союзники прилагают все усилия для того, чтобы Украина имела возможности начать новое наступление.

Соединенные Штаты Америки хотят склонить Россию к переговорам на условиях Украины до конца 2024 года. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, цель США - заставить РФ выбрать: либо сесть за стол переговоров, либо "иметь дело с более сильной Украиной, которая опирается на мощную промышленную базу в США и Европе" и способна пойти в наступление.

"Мы бы хотели, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой Россия была бы вынуждена принимать решение: садиться за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, или столкнуться с гораздо более сильной Украиной", - отметил Файнер.

Он добавил, что Вашингтон работает над развитием украинской оборонной промышленности. При этом США и союзники прилагают все усилия для того, чтобы Украина имела возможности начать новое наступление.

Переговоры с РФ - последние новости

По данным западных СМИ, в начале ноября США и Евросоюз начали консультации с Украиной относительно возможности переговоров с Россией. Во время этих обсуждений якобы речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

22 ноября во время выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин оговорился о мирных переговорах с Украиной. В частности, он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко ответил, почему переговоры с оккупантами невозможны. По его словам, России нужна оперативная пауза, а не установление мира.

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