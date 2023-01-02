Домрезе ожидает, что уже к лету между нашей страной и Россией может возникнуть перемирие.

Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе полагает, что между февралем и мае в войне России против Украины наступит определенный застой, когда обе стороны осознают бессмысленность дальнейших боевых действий.

А уже в начале лета обе стороны заключат перемирие о прекращении огня. Об этом он сказал в интервью изданию Berliner Zeitung.

При этом экс-генерал отметил, что даже при таком раскладе это не означает мир на длительное время.

Видео дня

Перемирие означает: "мы прекращаем стрелять". Переговоры, скорее всего, затянутся надолго, кроме того, нужен посредник: возможно, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди – хотя их участия никто не навязывает – отметил Домрезе.

По его мнению, достижение решения возможно лишь при условии, что оно будет приемлемым для обеих сторон. Одним из таких компромиссов генерал считает "отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции Крыма и других оккупированных Россией территорий".

Закончится ли война в Украине в 2023 году: прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

В начале ноября Буданов подчеркивал, что наступает решающий период войны в Украине.

В то же время, по прогнозу британской газеты Financial Times, война против РФ продлится весь следующий год, поскольку ни одна из сторон полномасштабного конфликта не захочет его замораживания.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер также считает, что РФ не намерена отказываться от своей главной цели – установлению контроля над Украиной – и готовится к длительной войне с возможной попыткой нового наступления.

Вас также могут заинтересовать новости: