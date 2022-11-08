Европейцы прекрасно понимают, что в гонке вооружения Путин неизбежно проигрывает.

В настоящее время Украина находится в "самом скучном периоде" войны с Россией. Номенклатура и количество западного вооружения растет, а Путин и его армия слабнет. Переломный период может произойти в феврале-марте 2023 года.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным, на его взгляд, Европа приняла решение по России намного жестче, чем Америка.

"Расширяется тренировочная миссия, военное производство в Европе очень сильно. Вообще Европа приняла стратегию проактивного ответа на военные вызовы. Оно непосредственно скажется на нашей способности, просто оно занимает определенное время - восстановить промышленность, которая 30 лет была в коме", - сказал Арестович.

Он заметил, что "номенклатура, количество и качество вооружения постоянно увеличивается": "Медленее, чем нам хотелось бы, но увеличивается. Потому что если Запад хоть на компромисс пойдет, это будет означать для него катастрофу. Он никогда не будет прежним и с большим трудом будет выбираться из неприятностей, потому что это означает подвергнуть сомнению позицию всех своих союзников, в том числе в Восточной Азии против Китая".

А кроме того, подчеркнул Арестович, это означало бы поощрить любого агрессора к нарушению международного права. "Так не работает, это означает подорвать всю систему мировой безопасности", - сказал советник ОП.

Европейцы прекрасно понимают, что в гонке вооружения Путин неизбежно проигрывает.

"Русские поснимали все свои войска, ЧВК - даже из Мали, которые охороняли урановые родники. Россия шкребет последние ресурсы. Им не во что одевать войска, покупают боеприпасы в КНДР, у них бунт", - объяснил Арестович.

Это билет в один конец, считает он.

"Думаю, февраль-март - перелом коренной (в войне - УНИАН). Они (россияне - УНИАН) пытаются затянуть, договориться. Им кровь из носу нужна передышка, чтобы подготовить мобиков, закупить еще барахла иранского, немножко заморозить и заблэкаутить Украину. Все эти потуги видны. В каком-то смысле это самый скучный период войны, потому что понятно, что будет дальше. Но это просто надо прожить", - подытожил Арестович.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

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