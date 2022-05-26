Свет не следует включать во время действия комендантского часа.

В Киеве до сих пор действует режим светомаскировки во время комендантского часа.

Об этом напомнили в военной администрации города.

"Светомаскировка - это безопасность прежде всего самих людей. Режим комендантского часа предусматривает светомаскировку. Это нужно чтобы повредить ориентированию авиации и беспилотников противника, а также диверсионно-разведывательным силам, которые будут пытаться навести средства поражения на объект диверсии", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что сейчас над Киевом и областью нет вражеской авиации, однако существует вероятность ее применения и, соответственно, авиаударов. Из-за увеличения светового дня светомаскировку позволяют осуществлять позже.

"Контроль над соблюдением режима светомаскировки возлагается на Нацполицию и Нацгвардию, на тех, кто осуществляет патрулирование на улицах города", - уточнили в КГВА.

Как сообщал УНИАН, в Днепре от электроэнергии отключили 26 предприятий - злостных нарушителей режима светомаскировки.

Напомним, с 15 мая комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 5:00.