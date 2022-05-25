В целом горсовет получил почти тысячу жалоб, однако большинство нарушителей учли замечания и исправили ситуацию.

В Днепре от электроэнергии отключили 26 предприятий — злостных нарушителей режима светомаскировки.

Об этом 25 мая сообщили на брифинге в Днепропетровской областной военной администрации.

В целом горсовет получил почти тысячу жалоб, однако большинство нарушителей учли замечания и исправили ситуацию.

Начальник инспекции по вопросам благоустройства городского совета Руслан Мороз пояснил, что большинство предприятий, которым отключили электроэнергию, не работали.

"Руководство уехало из города, а работники не имели возможности самостоятельно выполнить рекомендации", — отметил он.

Мороз напомнил, что соблюдать режим светомаскировки следует с наступлением комендантского часа — с 23:00 до 05:00. А еще в темное время суток, когда звучат сирены.

Необходимо гасить уличное освещение, выключать свет в подъездах, домах и квартирах. Или занавешивать окна плотной темной тканью.

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