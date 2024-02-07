Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики назвал украинский народ храбрым.

В среду утром, 7 февраля, во время мощного ракетного удара РФ по Киеву в столице Украины находился высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС поделился в соцсети Х (раньше называлась Twitter), что утром находился в бомбоубежище и показал фотографии из укрытия. Дипломат написал, что начал утро в убежище, когда по всей столице Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

"Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - отметил он.

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Российские захватчики утром 7 февраля запустили по украинской территории, в том числе ракеты Х-22. Под ударом оказались, в частности, Киев, Харьков и Николаев.

В столице Украины звучали взрывы, сообщалось, что работает противовоздушная оборона. Потом власти отчитались, что в результате вражеской атаки с воздуха поврежден 18-этажный дом в Голосеевском районе, горела станция техосмотра. В Днепровском районе повреждена высоковольтная линия. В городе возникли проблемы с электроснабжением. Уже известно, что в Киеве есть 13 пострадавших.

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