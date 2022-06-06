Она отметила, что война сейчас в горячей фазе.

Столица Украины все еще остается основной целью российской захватнической армии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются по разным причинам. У кого-то уже просто нет денег, кто-то очень соскучился. Знаете, родные стены вдохновляют и поддерживают", - сказала она.

По словам Маляр, всем следует понимать, что война сейчас в горячей фазе.

"И Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается. То, что сейчас происходит... К сожалению, да, эта угроза является постоянной", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, утром 5 июня четыре вражеские ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. В Минобороны РФ заявили, что цель удара - поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и другая бронетехника. В "Укрзализныце" опровергли это заявление.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты 5 июня выпустили по столице пять крылатых ракет.

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