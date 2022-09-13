Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены Еврокомиссии, и выразил уверенность, что они будут одобрены странами-членами ЕС.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан надеется, что до конца года ЕС даст Киеву дополнительные 3 миллиарда евро, возможно, в виде грантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца [года] составляют еще 3 миллиарда (евро)", – сказал Ган.

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Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены Еврокомиссии, и выразил уверенность, что они будут одобрены странами-членами ЕС.

Этим летом уже был выделен первый транш в размере 1 млрд евро, то есть в целом 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить в Киев до конца этого года.

Больше вопрос заключается в предоставлении долгосрочной финансовой помощи Украине, поскольку война продолжается.

Большинство бюджета ЕС уже выделено для других обязательств, и Ган намекает, что в будущем средства должны поступать из казны отдельных государств-членов.

"Настоящий вопрос заключается в том, как финансировать Украину в случае – а это очень вероятно – что война будет продолжаться в новом году", – сказал Ган. – "Мы должны поддерживать Украину, потому что Украина защищает не только себя, но и также нас, наши ценности"

Ган отметил, что необходимое финансирование для Украины не может быть обеспечено из нынешнего бюджета ЕС и потребует "огромных усилий".

Комиссар по вопросам бюджета также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько блок будет готов оказать Киеву дополнительную финансовую поддержку.

"Конечно, люди очень сосредоточены на том, как обслуживать свои счета за электроэнергию. Но все-таки мы должны думать об Украине", – сказал он.

"Я думаю, что это именно то, что мы должны обсудить с министрами финансов, потому что лидеры G7 также дали обязательства, что они также будут поддерживать Украину. Следовательно, мы должны выполнять наши обязательства. И, опять же, это в наших собственных интересах. Это в наших собственных интересах, потому что речь идет о мире в Европе, стабильности в Европе", - добавил Ган.

Напомним, Совет Евросоюза одобрил €5 миллиардов макрофинансовой помощи Украине.

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