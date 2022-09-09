Новый кредит пойдет на нормальную работу государства и обеспечение функционирования объектов критической инфраструктуры.

Рада Европейского Союза одобрила предоставление Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

"Новый заем в объеме пять миллиардов евро пойдет на нормальное функционирование государства и обеспечение работы критической инфраструктуры, например госучреждений, школ и больниц", - рассказал глава чешского Минфина Збынек Станюра.

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Новый транш для Украины одобрили во время переговоров министров финансов, руководителей центральных банков стран ЕС, Еврокомиссии и Европейского центрального банка.

Станюра подчеркнул, что уже сейчас целесообразно заняться вопросом послевоенного восстановления Украины, а не только поддержкой ее нынешнего функционирования сейчас.

Также он заверил, что на следующем заседании Совета ЕС призовет поддержать быстрое выделение еще трех миллиардов евро макрофинансовой помощи, которые входят в пакет объемом девять миллиардов евро, согласованного Европейским советом в июне.

Как сообщал УНИАН, на восстановление Украины после войны необходимо $349 миллиардов. Убытки были подсчитаны Еврокомиссией, Кабмином и Всемирным банком.

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