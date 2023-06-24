Андрей Пионтковский был одним из первых экспертов, спрогнозировавших начало гражданской войны в России.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал начало гражданской войны на территории России.

"Самые скромные оценки украинских успехов - это оценки украинского Генштаба. А вот наши враги, например такой информированный источник, как Пригожин, уже второй день бьется в истерике. Он сказал знаковые слова, если так будет продолжаться, а так будет продолжаться, что он не доверяет ни военному, ни политическому руководству России, то придется прекращать войну и отдавать территории. Потому что иначе войну прекратить невозможно. Такая очень точная фраза Пригожина, что придется отдавать все территории, потому что иначе они просто не смогут прекратить, и их просто убьют и уничтожат в этой войне", - подчеркнул Пионтковский для Эспрессо.

По словам политолога, Пригожин готовит Z-быдло к идее неминуемого поражения и капитуляции.

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"Линию Пригожина неправильно понимают большинство экспертов. Некоторые в нем видят такого ястреба, который противостоит партии мира, едва ли не Путину. Путин действительно хочет партию почетной ничьей. Но задача Пригожина другая. Он готовит все это Z-быдло, для которого он действительно является героем, к идее неминуемого поражения и капитуляции. И он делает это так активно, не боясь никаких репрессий, потому что он фронтмен серьезной группы в российском руководстве, которая поняла, что на всю эту почетную ничью Путина никогда не пойдет Украина, никогда не пойдет Запад. Единственный выход для них сохранить власть и свою собственность в России - это подвести такую управляемую почетную капитуляцию. Пригожин впервые озвучил эту формулу: прекратить войну, покидая территории, потому что иначе прекратить ее не удастся", - добавил Пионтковский.

Бунт Пригожина и вагнеровцев - последние новости

Президент России Владимир Путин выступил с срочным обращением по российскому телевидению. Он назвал устроенный Евгением Пригожиным мятеж "ударом в спину" и провел прямую параллель с революцией 1917 года. Путин пообещал "защитить государство от внутренней измены" и пригрозил мятежникам "неизбежным наказанием".

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, "бунт" Пригожина - это не просто его личный конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу, а проявление системного противостояния между ФСБ, креатурой которой считают "группу Вагнера", и Минобороны РФ в целом. Именно поэтому, считает эксперт, вагнеровцы смогли без боя захватить Ростов, где полно силовиков.