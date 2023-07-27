Оккупант воевал в составе "Ахмата".

В районе Клещиевки (Бахмутский район Донецкой области) ликвидировали российского оккупанта Даниила Сухорукова по прозвищу "Карлсон".

О гибели пропагандиста сообщают провоенные Telegram-каналы. "Под Клещеевкой погиб командир отряда БПЛА и автор канала "Карлсон - NEWS", воевавший в составе "Ахмата", - говорится в сообщении.

По данным росСМИ, до начала полномасштабной войны Сухоруков занимался организацей вечеринок в Москве. Он пошел добровольцев на войну против Украины, подписав контракт с спецподразделением "Ахмат". Пропагандисты пишут, что оккупант получил несколько наград, среди которых "Орден мужества".

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В своем Telegram-канале Сухоруков называл уничтожение украинцев "общей целью", а также радовался осенним массированным обстрелам украинской критической инфраструктуры, назвая ракеты "осадками".

Ликвидация оккупантов в Украине

Ранее стало известно, что на войне в Украине получил смертельное ранение российский полковник Евгений Вашунин, руководивший "Ленинградским полком".

В Донецкой области ликвидировали пропагандиста Михаила Лучина, который воевал против Украины и закупал беспилотные летательный аппараты для российских войск.

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