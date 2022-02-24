Как записаться в сили территориальной обороны и что нужно иметь.

Силы территориальной обороны Украины начали развертывание в условиях военного времени. В Украине формируют 25 бригад территориальной обороны в каждом регионе и150 батальонов. Добровольцы могут записаться в тероборону, чтобы защищать нашу страну.

Как записаться в территориальную оборону

Чтобы стать добровольцем территориальной обороны, нужно обратиться в военкомат по месту прописки. Также можно позвонить по горячей линии 0800507028, где операторы расскажут, как вступить на военную службу по контракту.

Перед принятием на службу кандидаты должны пройти медицинское обследование, а граждане возрастом от 40 лет - военно-врачебную комиссию.

Для вступления в ряды обороны понадобятся такие документы:

заявление о желании добровольно поступить на службу;

заключение военно-врачебной комиссии;

копии всех страниц паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

характеристика с места работы;

копии документов об образовании;

цветная фотография размером 9х12.

В связи с началом военных действий процедура записи упрощена. Сейчас кандидатам нудно иметь с собой только паспорт.

Война России с Украиной 24 февраля

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.