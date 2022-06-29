В селе разрушено 105 из 239 объектов промышленной инфраструктуры.

Село Горенка в Бучанском районе Киевской области - одно из наиболее разрушенных мест региона в результате полномасштабного вторжения России.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Горенке спустя два месяца после освобождения.

В результате активных боевых действий в селе с начала войны повреждено и разрушено 105 из 239 объектов промышленной инфраструктуры. Оккупационные силы уничтожали город из разных видов оружия, включая "Грады". Из-за действий российских войск, в селе пропали газ и электричество.

Местные жители уже начали восстанавливать некоторые из разрушенных домов.

Отметим, что по данным Киевской школы экономики (KSE), убытки инфраструктуры села Горенка от полномасштабной войны РФ против Украины составляют почти 2,5 млрд гривень (85 млн долларов).

Напомним, на днях в Киевской области эксперты начали проводить оценку разрушенного жилья. Процесс с Гостомельской ОТГ, там более 3000 пострадавших домов.

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