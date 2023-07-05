Он присоединился к артистам балета в местном театре.

Защитник Украины Александр Будько с позывным "Терен" выступил в театре в Калифорнии. Он появился в конце спектакля "Жизель" и выступил вместе с артистами балета.

В конце постановки они все вместе спели гимн Украины, поднимая желто-синие флаги с призывом остановить войну в нашей стране. В этот момент зрители встали и с замиранием сердце смотрели на артистов. Позже они начали громко аплодировать.

Фотографиями с этого события поделился российский, украинский, датский и американский солист балета и балетмейстер Алексей Ратманский, который уже много лет живет в США и активно осуждает агрессию России против Украины.

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"После спектакля на сцену вышел украинский солдат Александр Будько, потерявший ноги в боях за свой народ, и вместе со всей труппой исполнил танец. Трудно сдержать слезы. Потом мы все поем гимн. Деньги пойдут на гуманитарную помощь в Украине. Я так благодарен всем причастным! Слава Украине", - написал Ратманский в соцсетях.

Известно, что "Терен" родом из Ривне. В начале полномасштабного российского вторжения он вступил в ряды ВСУ и отважно пошел защищать Украину на фронте. Однако последнее время он находится в США. Ему будут делать протезирование после потери ног.

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