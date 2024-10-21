Если корабли российских захватчиков выходят в море самостоятельно, то в большинстве случаев это, скорее всего, мероприятия по рассредоточению корабельного состава, отметили в ВМС ВСУ.

Российские оккупанты, по мнению специалистов, готовы к новой масштабной атаке по Украине - в Военно-морских силах ВС Украины рассказали, что признаками подготовки комбинированного удара является одновременное поднятие в воздух авиационных ракетоносителей и выход на дежурство в Черное море носителей "Калибров".

По словам представителя ВМС ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, сказанным в эфире "Еспресо", когда происходит комбинированная атака со стороны РФ, то, как правило, она пытается привлечь все имеющиеся ресурсы. Это беспилотники типа "Шахед", которые берут на себя роль нагрузки и выявления украинских систем ПВО, "Калибры", которые фактически выполняют подобную задачу, но являются более скоростными целями и тому подобное.

"То есть, если готовится какая-то комбинированная атака, признаки этой атаки вы обязательно заметите. Это подготовка стратегической авиации, их (самолетов, - УНИАН) взлеты за несколько часов можно видеть. И, соответственно, если дополнительно выводят в это время в море корабли, которые являются носителями крылатых ракет, это может означать подготовку к такой атаке", - сказал Плетенчук.

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В то же время, по его словам, если корабли выходят в море самостоятельно, то в большинстве случаев это, скорее всего, меры по рассредоточению корабельного состава:

"То есть, они готовы выйти в море навстречу украинским дронам, чтобы не оставаться в пункте базирования. Что их заставляет так реагировать, пока я не могу сказать. Но мы видели такую картину несколько раз, когда ракетоносители фактически эвакуируются из пункта базирования (Новороссийска, - УНИАН) и после суток-двух они туда возвращаются".

Также он рассказал, что в акватории Черного и Азовского морей пока нет универсальных пусковых установок - носителей, которые могут запускать другие типы ракет, кроме "Калибров".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, РФ готова к новой масштабной ракетной атаке по Украине в любой момент. По его словам, ракетами Х-101 и Х-555 уже снарядили военные авиаборты, у россиян может накопиться на сейчас какое-то количество вооружения для воздушной атаки.

Как отметил эксперт, оккупанты хотят оставить Украину без света и тепла зимой. По его информации, во время атаки Россия может применить, кроме "Шахедов", также крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которые были основным средствам для ударов по энергетической инфраструктуре Украины прошлой зимой.

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