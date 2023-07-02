Захватчик видел, что не будет огневого ответа, но начал охоту на украинской вертолет.

Командующий Военно-морскими силам ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал журналистам о том, какие поступки его поразили на войне, в частности об истории Героя Украины, полковника Игоря Бедзая.

По словам командующего, в страницы истории об украинских ВМС будут вписаны определенные события, в частности о героических поступках морских пехотинцев. Командующего поразило, как в первые дни полномасштабного вторжения один из них подорвал себя вместе с мостом на крымском направлении.

"Поразило и то, как один из ребят за один день сбил сразу три вертолета. Навсегда останется в памяти подвиг Героя Украины полковника Игоря Бедзая, который сам сел за штурвал вертолета, хотя мог поручить это дело молодым летчикам", - говорит Неижпапа.

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Он уточняет, что Бедзай погиб в ходе операции по освобождению острова Змеиный и с этим связана история, которая в очередной раз открывает лицо врага.

По словам командующего, вражеский летчик, сбивший вертолет Бедзая, получил за это отличие "героя России". При этом украинский полковник был за штурвалом не боевого, а поисково-спасательного вертолета. Россиянин хорошо видел, что летательный аппарат предназначен для спасательных действий, все равно начал охоту на него. Благодаря мастерству полковника Бедзая врагу в первые два "захода" не удалось сбить украинский спасательный вертолет.

"И тогда противник применил ракетное оружие. Полковник Бедзай, пытавшийся сохранить экипаж и машину, попытался выйти и из-под третьего удара, но, к сожалению, не суждено... Таков облик врага, который издевается над гражданскими людьми, насилует наших женщин, убивает детей. Так же он ведет себя и в воздухе. Это чудовище просто нужно уничтожать, потому что оно не имеет ничего человеческого", - акцентирует Неижпапа.

Также вице-адмирал упомянул украинских ракетчиков, благодаря которым удалось потопить флагман российского военного флота "Москву", водолазов, которые в сверхтяжелых условиях уничтожают мины и тому подобное.

Кто такой Игорь Бедзай

Всеобщую славу Бедзай получил весной 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Тогда 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением ВСУ, сумевшим вывести с полуострова свою боевую технику. Операция проводилась именно под руководством Бедзая, которому Украина сохранила свою морскую авиацию.

Во время прошлогодней битвы за остров Змеиный Бедзай был за штурвалом спасательного вертолета, который летел для подстраховки ударной группы.

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