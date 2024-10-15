Комбриг "Хартии" сказал, что не общается с теми друзьями или знакомыми, которые выехали за границу.

Мужчинам, которые отказываются идти в ВСУ и защищать свою страну на фронте, надо запретить на 5 лет участвовать в голосовании на выборах.

Об этом командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский сказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда". Собеседник отметил, что негативно относится к инициативам, которые предусматривают получение мужчинами временной отсрочки от армии после выплаты определенной суммы денег.

"Потому что так исторически сложилось. Ладно, а те кто попал раньше в армию? Это на нас не распространяется? Так же мы можем со своей зарплаты отдавать деньги и уходить? Но, с другой стороны, я понимаю государство. Я понимаю, что все это деньги и это все наша экономика. Каждый боеприпас, который у нас есть - это деньги. Как сделать так, чтобы этих денег было больше, чтобы мы могли быть более эффективными?", - сказал Оболенский.

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Он добавил, что государство ищет возможности быть эффективным. "Я отношусь негативно, но в общем - возможно это и правильно. Я не вижу в этом тоже ничего плохого", - сообщил комбриг.

При этом, говоря о случаях самовольного оставления частей и экономического бронирования, он считает возможным лишать граждан права на голосование.

В частности, по его мнению, если гражданин отказывается служить и защищать страну и покидает воинскую часть, а другой готов откупаться, чтобы вообще не быть в армии, то в таком случае такие граждане не должны голосовать на выборах в Украине:

"Поэтому очень много воинов, которые сейчас находятся в окопах и работают за это - они воюют за это государство. Есть люди, которым дают повестку - они не прячутся, не пытаются что-то решить. Нет, они просто приходят (в армию, - Ред.). И это действительно крутые люди. Это крутое войско. Это настоящие патриоты".

Офицер добавил, что есть люди, которые сейчас за границей, не хотят возвращаться, которые там сидят на соцпакетах, и за мужчин он "очень неприятно поражен". "Это очень неприятно. Все, кто выехал за границу и не хотят возвращаться - статус не гражданин", - сказал он.

Полковник признался, что не общается с теми друзьями или знакомыми, которые выехали за границу. Он говорит, что не сможет их простить. "Лично мое видение этих людей, которые сбежали, я негативно отношусь", - сказал Оболенский.

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