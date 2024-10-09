"Александр Обухов" базировался в Балтийском море.

Выведя из строя уникальный российский тральщик "Александр Обухов", Главное управление разведки Министерства обороны Украины сделало большую услугу для стран НАТО. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Он напомнил, что корабль базировался в Балтийском море. При этом "гуровцы" выполнили операцию по его обезвреживанию креативным способом:

"Хороший ход. Без двигателя корабль точно никуда не пойдет, кроме как на дно".

В то же время, по словам Свитана, чтобы создать серьезные проблемы для балтийского флота России надо масштабировать количество подобных операций.

Вывод из строя российского тральщика "Александр Обухов"

Накануне стало известно, что украинские разведчики вывели из строя тральщик Балтийского флота российской армии "Александр Обухов" - вражеский корабль "захлебнулся".

Как уточнили в ГУР, российский корабль базировался в городе Балтийск, "должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода".

Впоследствии военно-морской эксперт Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказал важные детали о корабле. По его словам, этот тральщик оснащен французским противоминным оборудованием и является уникальным, а его главная задача - обезвреживание мин на важных участках.

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