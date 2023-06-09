"Цезарь" отметил, что оккупация Украины началась с оккупации полуострова.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает временную оккупацию Крыма венцом своей карьеры. Российские добровольцы считают делом чести освободить украинский Крым.

"Для настоящих русских людей, которые борются с путинским режимом, освобождение Крыма – дело чести. Оккупация Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году. Это сомнительное политическое достижение, которое Путин считает венцом своей карьеры, и для нас дело чести освободить Крым и принять участие в освободительной операции", - рассказал представитель легиона "Свобода России" с позывным Цезарь в эфире телемарафона.

При этом он указал, что российские добровольцы держат свое слово.

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"Мы обязательно там (в Крыму – УНИАН) появимся. Если мы что-то говорим, то мы обязательно делаем. Мы анонсировали миротворческую операцию в Белгородской области, которая сильно устала от войны, которую обстреливает российская армия. Все, что мы говорим, мы рано или поздно делаем", - подытожил мужчина.

Бои в Белгородской области РФ - что известно

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" прорвали границу в Белгородской области. Жители Шебекино жаловались на постоянные обстрелы. При этом бойцы РДК и Легиона "Свобода России" обвинили в ударах армию РФ.

Из города начали эвакуировать население, а оставшиеся жители начали мародерствовать. Позже стало известно, что Новая Таволжанка взята под контроль российскими добровольцами.

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