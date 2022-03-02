В результате обстрелов со стороны оккупантов целый город оказался без газоснабжения на неопределенный срок.

В среду, примерно в 15:00, на Харьковщине повредили газопровод. Сообщается, что повреждение было вызвано авиационным ударом.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

По состоянию на 18:30 сообщается, что город Изюм остается без газа.

"Целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры является террористическим актом против мирного населения Украины", - считают представители Оператора ГТС Украины.

Уточняется, что из-за обстрелов без газа остались около 40 тыс. населения.

Добавим, сегодня, 2 марта, в Харькове были оккупанты нанесли удар по зданию областного управления полиции. Также под атаку попало здание социологического факультета Национального университета имени Каразина. Кроме того, от обстрелов пострадало здание горсовета Харькова.

Отметим, ранее в распоряжении Вооруженных сил Украины оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное.

Напомним, 2 марта в Николаеве захватили в плен российских военных. Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать. Тот подтвердил, что их зомбируют пропагандой о "террористах" в Украине.

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