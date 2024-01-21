По словам Мэтью Брайза, бывший лидер России хочет стать большим католиком, чем Папа Римский среди пропутинской элиты.

Бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайз раскрыл, почему Дмитрий Медведев прибегает к столь агрессивной риторике в отношении Украины. Его угрозы - это лишь слова, но для всего мира они кажутся неадекватными, указал дипломат.

Речь идет о последнем сообщении замглавы нацбезопасности РФ в социальных сетях от 18 января. В публикации Медведев в очередной раз углубился в размышления, почему Украина "не должна существовать". По словам Брайза, он своими заявлениями хочет показаться Путину "большим католиком", чем Папа Римский.

"Он хочет позиционировать себя среди путинской элиты, как говорится, пытаясь быть большим католиком, чем Папа Римский. Я считаю, что нет ни единого шанса, что Россия достигнет таких целей", - заявил дипломат телеканалу "Эспрессо".

Брайз напомнил, что несколько лет назад сам Путин высказывался подобным образом в отношении Украины, отрицая право ее нации на существование. Старая статья диктатора, а также то, что его окружение подпевает этой риторике, подталкивают к выводу, что уничтожение Украины - это действительно цель РФ, указал сотрудник дипкорпуса США.

Несмотря на то, что соответствующие мечты выглядят недосягаемыми, важно, чтобы США и Европа не дали ни единого шанса Путину достичь цели. Нельзя, чтобы Украина была беззащитной, ее следует дать возможность контролировать собственное небо, акцентировал Брайз.

"Абсурдно ожидать, что Украина сможет вытеснить российские силы не контролируя небо", - сказал он.

Что именно заявил Медведев об Украине

Как уже упоминалось, 17 января Медведев сделал странное заявление об Украине. Он написал, что ее существование является роковым для самих украинцев и подчеркнул, что не видит места в мире не только власти Украины, которую в России любят называть "бандеровской", но и всей нации.

Бывший лидер РФ назвал Украину "раковым новообразованием", отмечая, что Россия неизбежно заберет себе все ее земли.

Тем временем в Офисе президент Украины объясняют, что в последнее время Россия громко "вопит" о "передышке" на фронте. В частности, Михаил Подоляк в этом контексте вспомнил об истеричности Медведева.

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