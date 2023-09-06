Оккупанты мощно штурмуют город, но не могут взять его под контроль.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Марьинку и безуспешно атакуют украинскую линию обороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отмечает, что в Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. По ее словам, враг стер здания Марьинки с земли - там руины и остатки фундаментов.

"Враг продолжает ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать нашу линию обороны. В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях", - отметила она.

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Маляр сообщила, что в Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль.

"Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу - на Марьинском направлении продолжаются бои. Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных", - подчеркнула она.

При этом подчеркнула, что враг нет успеха, потому что город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ситуация в Марьинке-подробности

13 июня The New York Times в большой статье, посвященной обороне Марьинки написала, что захват этого города откроет оккупантам дорогу сразу на несколько направлений. Отмечалось, что украинские солдаты в Марьинке почти ежедневно отражают атаки захватчиков, которые превосходят защитников города в численности солдат, количестве танков и другого оружия. Авторы статьи отмечали, что судьба Украины не решается в Марьинке или Авдеевке, но каждый такой узел обороны имеет значение. Потеря даже одного города может стать проломом, через который "может хлынуть российская армия".

В Марьинке обороняется 79-я десантно-штурмовая бригада, прославившаяся в боях за Донецкий аэропорт в самом начале войны. В частности ее бойцы тогда получили почетное прозвище "Киборги".

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