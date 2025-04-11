Ни Умеров, ни Гаврилюк информацию об увольнении не прокомментировали.

Первый заместитель министра обороны Украины Рустема Умерова генерал Иван Гаврилюк уходит в отставку. Об этом сообщает "Суспильне".

По данным издания, он решил покинуть свой пост по собственному желанию. Причина такого решения не раскрывается.

Других подробностей относительно решения заместителя Умерова пока что нет. Ни Гаврилюк, ни министр обороны Украины эту информацию пока что не прокомментировали.

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Гаврилюк занимает пост первого заместителя главы минобороны с 17 мая 2024 года. Он окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию и Национальный университет обороны Украины.

В Минобороны рассказывали, что Гаврилюк получил значительный практический опыт при прохождении военной службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ. В оборонном ведомстве Украины он координировал направление закупок.

Кадровые перестановки

Как писал УНИАН, в марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Он постановил ввести в персональный состав Ставки начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Из ее состава он вывел предыдущего начальника Генерального штаба Вооруженых сил генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

В то же время, в феврале Кабмин назначил двух новых заместителей министра обороны. Ими оказались генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и капитан Валерий Чуркин. Рустем Умеров тогда утверждал, что такое решение является частью комплексного подхода к усилению Вооруженных сил Украины, модернизации управления и технологического развития армии.

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