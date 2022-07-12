Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой.

Александр Лукашенко, вероятнее всего, продолжит номинально поддерживать агрессию Владимира Путина. Беларусь, как и раньше, будет предоставлять российским военным свою территорию для ударов по украинским городам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на сообщения украинского Генштаба, что беларуские власти передали в пользование России еще один аэродром в Гомельской области.

Кроме того, 11 июля был замечен самолет российской системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Вместе с тем власти Лукашенко ввели новые ограничения воздушного пространства вдоль границы с Украиной, с 10 по 11 июля российские самолеты якобы занимались его патрулированием.

"В совокупности эти данные, вероятно, указывают на то, что Лукашенко пытается оказать поддержку путинской войне в Украине, за исключением прямого военного вмешательства Беларуси в попытке ответить на давление, которое, вероятно, оказывает на него Путин", - объясняют эксперты.

Как ранее оценивал ISW, вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может оказать на стабильность и даже выживание режима Лукашенко.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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