Эксперт рассказал, в чем нуждается Украина.

Чтобы своевременно определять пуск баллистических ракет, Украине нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или постоянный открытый доступ к спутниковой системе разведки.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, почему 28 июля в Днепре не оповестили заранее об атаке РФ ракетами "Искандер".

"У нас нет собственных средств раннего обнаружения пуска баллистических ракет. Тем более проблема с "Искандером" состоит в том, что комплекс на мобильной базе. Пусковая может развернуться в любом месте. У комплекса готовность к пуску очень мало по времени занимает. Если у них данные для пуска рассчитаны, то развертывание занимает 5-10 минут", - заявил он.

По его словам, гарантированная дальность ракеты "Искандер" составляет 485 километров, и это расстояние она преодолевает за 4-5 минут.

"Чтобы своевременно определять пуск баллистических ракет и успевать в эти пять минут хотя бы включить сигнал воздушной тревоги, нам нужны либо самолеты системы AWAX, либо нам нужен постоянный открытый доступ к спутниковой системе разведки, который нам дают, как я понимаю, не напрямую", - добавил Жданов.

Удар РФ по Днепру 28 июля - подробности

Напомним, вечером 28 июля российские войска атаковали Днепр баллистическими ракетами "Искандер-М".

По информации президента Украины Владимира Зеленского, РФ в третий раз ударила по зданию Службы безопасности Украины, на момент удара оно пустовало.

Кроме того, россияне попали в жилой комплекс, дома которого еще не введены в эксплуатацию.

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