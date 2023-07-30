По его мнению, Украине нужно несколько изменить свою стратегию по запросу авиации.

Когда Украина должна получить авиационную составляющую, это должен быть комплекс, который будет состоять не только из самолетов и вооружения.

"Гипотетически, появилось у нас 20-30 самолетов. Стоимость летного часа будет просто космическая. 20-30 самолетов не изменят ситуацию в воздухе. Они будут влиять на ситуацию, но в корне ее не изменят. Это, так же как иметь 100 подготовленных пар и иметь 5 снайперских винтовок для них", - сказал в эфире "Эспрессо" рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" и украинский Авиатор Геннадий Хазан.

По его словам, украинские пилоты должны получить авиационный комплекс, в который войдут дополнительные вещи для эффективного использования самолетов и вооружения.

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"Если Украина должна получить авиационную составляющую, а она должна ее получить - это должен быть комплекс. Мы все просили закрыть нам небо, мы не просили отдельный тип ПВО. По моему усмотрению, наш главный лозунг должен быть: "Предоставьте нам авиационную составляющую, авиационную систему, которая поможет нам защитить и помогать нашим войскам на земле". В разговорах военные союзников всегда обращают внимание, что у нас авиасложная желает лучшего", - подытожил Хазан.

Авиация для Украины - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в июле в Вильнюсе Украина подписала с рядом западных стран меморандум о создании коалиции для обучения пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16.

В Минобороны заявили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, а в небе над Украиной они появятся в 2024 году.

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