Власти региона призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Местные власти предупредили жителей Днепропетровщины о угрозе атаки беспилотников.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Угроза атаки "Шахедов" на Днепропетровщину. Перейдите в безопасные места", - призвал он.

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Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук уточнил, что вражеские дроны "заходят" с юга области.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога. Добавим, что сигнал воздушной тревоги также раздается в Запорожской области. Власти региона о вероятности атаки дронами не сообщают.

Обновлено в 20:34. Через несколько минут Лукашук сообщил о сбитии вражеских дронов над областью.

"Только что общался с председателями общин. Передают ребятам из ПВО благодарность за каждый сбитый "Шахед", - отметил он.

Глава облсовета назвал героями военных из воздушных командований "Восток" и "Юг".

Воздушные атаки РФ

Утром 10 февраля войска РФ совершили очередной массовый ракетный обстрел украинских территорий. Враг осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Сообщалось, что над Киевской областью 10 февраля удалось сбить 10 ракет. По данным мэра Киева, обломки одной из боеголовок упали на территории Голосеевского района столицы. Над Одесской областью сбили 13 ракет. Также ПВО работала в Днепропетровской и Хмельницкой области.

Всего во время массированного удара россияне попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы в шести областях.

Кроме ракет, российская армия также применила против украинцев БПЛА. Утром 11 февраля стало известно, что в Днепропетровской области вражеские беспилотники поразили три энергетические объекты. Зафиксированы существенные разрушения.

Впоследствии стало известно, что армия РФ за вечер 10 февраля осуществила пуск 20 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 по территории Украины. Все БПЛА удалось уничтожить украинским военным.

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