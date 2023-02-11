Беспилотник взорвали бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады.

В оперативном командовании "Юг" показали видео с уничтожением иранского дрона-камикадзе Shahed-136/131 во время ночной атаки российских оккупантов.

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Дрон смогли уничтожить воины Херсонской зенитной ракетной бригады. Это далеко не первый сбитый беспилотник на счету подразделения.

На видео демонстрируется момент запуска ракеты и попадание в Shahed-136/131 на горизонте. От залпа до поражения цели прошло всего 16 секунд. Из какого оружия уничтожили беспилотник, точно неизвестно.

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Атака иранскими дронами-камикадзе 10 февраля: что известно

После массированного обстрела российские оккупанты запустили Shahed-136/131. Это была третья ударная волна, направленная на поражение энергетической инфраструктуры Украины.

Атака длилась примерно с 20:00 до 00:00. Противовоздушная оборона работала по дронам в Киевской, Николаевской и Одесской областях.

В Генштабе ВСУ отчитались о применении беспилотников рашистами. За прошедшие сутки враг совершил 59 авиационных ударов, 28 из которых наносились с использованием Shahed-136/131. Украинские защитники смогли сбить 22 БПЛА.

Вражеские удары повредили часть энергетических объектов, включая оборудование на двух ТЭС. По данным "Укрэнерго", наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Харькове.

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