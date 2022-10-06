БпЛА были ликвидированы на подлете с моря к Николаевской области.

На Николаевщине сегодня сбиты два дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Отмечается, что враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

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"6 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30 на подлете с моря к Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6", - говорится в сообщении.

Иранские дроны в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

В сентябре МИД Украины по поручению президента лишил посла Ирана аккредитации, а также приказал существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Ночью 5 октября российские оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе. Зафиксировано шесть попаданий. Пострадал один человек и повреждена инфраструктура города.

Всего российские военные выпустили 12 дронов-камикадзе, из них 6 ВСУ уничтожили.

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