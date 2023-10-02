Он воевал на украинской стороне с прошлого года.

На войне в Украине погиб второй гражданин Эстонии, вступивший в Интернациональный легион, чтобы помочь стране защититься от российской оккупации.

Как пишет эстонское издание Postimees, Танель Криггуль (позывной "Стингер") воевал в районе города Лиман Донецкой области. Дом, в котором он жил вместе с сослуживцами, подвергся атаке российского дрона-камикадзе. Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь груда обломков.

По данным издания, Криггуль вступил в ряды Интернационального легиона в прошлом году.

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Напомним, в начале марта эстонские СМИ сообщили о гибели первого гражданина Эстонии, который принял решение воевать против российских захватчиков.

Экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак присоединился к украинской армии осенью 2022 года. Он погиб во время артобстрела российских захватничесих войск под Бахмутом.

Прошлым летом в Украине погиб польский боец смешанных единоборств Томек Валентек, а зимой - Януш Шеремет и Кшиштоф Тифель.

В августе стало известно, что на востоке страны оккупанты убили 22-летнего британского добровольца Сэмюэла Ньюи.

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