Бондарь рассказал, почему украинская сторона отказалась от совместного "патрулирования" с участием боевиков "ДНР".

Боевики "ДНР" намеревались проводить инспектирование позиций украинских военных вблизи поселка Шумы под своими "флагами", которые они намеревались взять с собой.

Об этом рассказал замкомандующего ООС Богдан Бондарь, идет речь в сюжете телеканала "Украина 24".

"Когда украинская сторона согласилась на определенные действия, с нашей стороны также были некоторые замечания, которые должна была выполнить российская сторона. Они не выполнены, поэтому, соответственно, никакая верификация не состоялась", - сказал генерал.

Бондарь рассказал, что россияне и их сателлиты требовали посещения новых, согласованных точек, фото и видеофиксацию, а также подписание совместного протокола об инспекции. Также боевики планировали взять с собой свои знамена, как считают военные, для устройства провокации.

"Они, например заявляли - мы хотим проверить точку с координатами такую. Через день-два - присылают другую. Затем третью. Вчера в 23:56 они намеренно прислали еще какие-то свои видения-хотелки", - сказал Бондарь.

В штабе ООС отмечают, что согласиться на такие условия военные не могли, и поэтому они предупредили руководство страны, что инспекция невозможна. По словам Бондаря, когда наблюдатели миссии ОБСЕ находились на позициях, противник поднял в воздух разведывательные дроны, а это - грубое нарушение перемирия. Кроме того, во время инспекции боевики совершили прицельный обстрел позиций из стрелкового оружия. В штабе и на передовой считают, что идея с инспекцией была информационной провокацией.

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Бондарь добавил, что украинская сторона попросила ОБСЕ проверить нарушение условий перемирия со стороны боевиков.

Ситуация вблизи Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР " Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8: 00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Впрочем, совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы (ТКГ).

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Юрий Годован