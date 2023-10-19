Он служил в украинской разведке.

Управление прессы и информации в Министерстве обороны Украины возглавил офицер Вооруженных сил и писатель Илларион Павлюк.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. "Сегодня официально завершил службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Невероятно горд правом носить сову на шевроне, которое имел эти полтора года. Могу искренне сказать, что служить в ГУР МОУ мне повезло", - написал он.

Он поблагодарил нового министра обороны Украины Рустема Умерова за доверие. "Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", - добавил военный.

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Чем известен Илларион Павлюк

Писатель является автором книг "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" и "Танець недоумка". Работал журналистом, а также выступал автором ряда документальных фильмов. Является многодетным отцом.

В 2015 году он участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". После начала полномасштабного вторжения пошел воевать в составе одного из подразделений украинской разведки.

Увольнение Маляр: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада отправила в отставку Министра обороны Алексея Резникова. Его должность занял Рустем Умеров.

18 сентября Кабинет министров уволил всех заместителей главы Минобороны, кроме Александра Павлюка, который подменял Умерова на время командировок.

В начале октября Кабмин назначил трех новых заместителей, ими стали Иван Гаврилюк, Дмитрий Клименков и Станислав Гайдер.

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