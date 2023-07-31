Женщина отметила, что обе жили на восьмом этаже уничтоженного многоэтажного дома.

В результате террористической атаки российских оккупантов на Кривой Рог погибли 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Тела вытащили из-под завалов. Убитые горем родные прибыли к месту попадания.

Как сообщает местное издание "Первый Городской", к разрушенному дому прибыли родные погибших. Им трудно комментировать страшную трагедию.

"Это свахи моей дочери и внука. Обе погибли, восьмой этаж", - сквозь слезы прокомментировала женщина.

Рядом с ней сидела мать погибшей женщины. Ее пытались успокоить другие родственники и неравнодушные люди.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Кривом Роге возле дома, по которому утром ударил враг, караулят местные.

"Среди них и Анна. Ее родственники здесь жили. Но квартиры больше нет. Самое страшное, что в момент "прилета" в ней было три человека. Среди которых женщина и ее 10-летний сын. Как она вытаскивала ребенка - не помнит. Видимо, материнская любовь придала ей сил. Сейчас они в больнице", - рассказал Лысак.

По его словам, самостоятельно из изуродованной многоэтажки выбралось почти 150 жителей. Еще тридцатью помогли выйти на улицу спасатели. Четверых убили. Пострадавших уже 53. Пятеро из них - дети.

Ракетный удар по Кривому Рогу - последние данные

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

Погибло 4 человека, пострадало - 53. среди погибших - 10-летний ребенок и ее мать.

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