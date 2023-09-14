Он прогнозирует, что российские захватчики в ближайшее время будут наращивать атаки ударными беспилотниками.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что изменилось в российских атаках "Шахедами".

"Сегодня успешная работа противовоздушной обороны, потому что 17 из 22 (сбитых целей – УНИАН) – это довольно неплохой показатель. Опять неплохо показали себя мобильные огневые группы. Именно те подразделения, которые и предназначены в большинстве для уничтожения именно ударных БпЛА", - сказал Игнат в эфире телемарафона, говоря о последствиях ночной атаки российских оккупантов по Украине.

Он также подчеркнул, что враг в ближайшее время будет наращивать атаки ударными беспилотниками.

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На вопрос, прослеживается ли какая-то логика в действиях захватчиков, в частности относительно периодичности и характера их атак, спикер отметил, что "фактически менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо".

"Уже все фактически шаблонно. Потому что примерное количество БпЛА - 20-30, примерный процент сбития, средства поражения, которые мы используем, - тоже стабильно все так. Поэтому противник фактически каждую ночь уже наносит удары "Шахедами", о чем мы и говорили", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что ударам подвергается портовая инфраструктура, часто от этого страдает Одесская область.

"Сейчас мы видим тоже изменение направления, тоже атакуют "Шахедами" в разных регионах. И направления ударов увеличиваются: раньше это было один-два, сейчас уже видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", - отметил он.

Атаки дронов на Украину

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Игнат отметил, что российские оккупанты будут делать все для того, чтобы сделать эффективнее все типы вооружения, в том числе и "Шахеды". Он не исключил, что захватчики могут попытаться уменьшить радиолокационную заметность и звук двигателя этих дронов.

Кроме того, Игнат заметил, что дронов-камикадзе вряд ли станет меньше, ведь Россия хоть и рассказывает о собственном производстве дронов, но "Иран будет таки им помогать и рейсы из Тегерана стабильно происходят".

Всего с начала полномасштабной войны в Украине россияне запустили по нашей стране более 2 тысяч "Шахедов".

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