24 февраля исполнится вторая годовщина полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Россия пытается уничтожить Украину, поэтому нужно всегда быть начеку, чтобы противодействовать врагу.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу возможной массированной атаки врага завтра - 24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда. Потому что это страна, которая пытается нас уничтожить просто физически. Поэтому, возможно, и будет какая-то привязка к датам. Но возможно и не будет. Здесь надо каждый день быть начеку", - сказал Игнат.

Он напомнил, что в прошлом году, то есть в феврале 2023 года, все ждали массированной атаки и 23 февраля, когда в России "день защитника отечества" празднуют, и 24 февраля - на первую годовщину полномасштабного вторжения, но тогда не было обстрелов в эти два дня.

"Массированный обстрел был аж 9 марта. Но расслабляться не нужно, поэтому противовоздушная оборона всегда готова к отражению воздушной атаки противника", - сказал он.

Угроза 24 февраля - что известно

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне в "фетиш-дату" - 24 февраля, могут совершить массированный удар по украинской территории.

При этом сказал, что это может быть с целью запугивания, демонстрации своих возможностей на вторую годовщину полномасштабного вторжения. Эксперт считает, что психология убийц и маньяков врагу ничего другого не подскажет, кроме как организацию ракетного удара по нашей стране именно на это число.

Коваленко отметил, что у врага может еще оставаться на вооружении до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555. Кроме того, по словам Коваленко, у противников остается почти неприкосновенным боекомплект "Калибров" - крылатых ракет морского базирования. По сведениям обозревателя, такого вооружения у врага есть примерно 300 штук.

Война России против Украины началась 20 февраля 2014 года с оккупации Автономной Республики Крым. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Она это называет не войной, а, так называемой, специальной военной операцией.

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