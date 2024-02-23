Россия пытается уничтожить Украину, поэтому нужно всегда быть начеку, чтобы противодействовать врагу.
Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу возможной массированной атаки врага завтра - 24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда. Потому что это страна, которая пытается нас уничтожить просто физически. Поэтому, возможно, и будет какая-то привязка к датам. Но возможно и не будет. Здесь надо каждый день быть начеку", - сказал Игнат.
Он напомнил, что в прошлом году, то есть в феврале 2023 года, все ждали массированной атаки и 23 февраля, когда в России "день защитника отечества" празднуют, и 24 февраля - на первую годовщину полномасштабного вторжения, но тогда не было обстрелов в эти два дня.
"Массированный обстрел был аж 9 марта. Но расслабляться не нужно, поэтому противовоздушная оборона всегда готова к отражению воздушной атаки противника", - сказал он.
Угроза 24 февраля - что известно
Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне в "фетиш-дату" - 24 февраля, могут совершить массированный удар по украинской территории.
При этом сказал, что это может быть с целью запугивания, демонстрации своих возможностей на вторую годовщину полномасштабного вторжения. Эксперт считает, что психология убийц и маньяков врагу ничего другого не подскажет, кроме как организацию ракетного удара по нашей стране именно на это число.
Коваленко отметил, что у врага может еще оставаться на вооружении до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555. Кроме того, по словам Коваленко, у противников остается почти неприкосновенным боекомплект "Калибров" - крылатых ракет морского базирования. По сведениям обозревателя, такого вооружения у врага есть примерно 300 штук.
Война России против Украины началась 20 февраля 2014 года с оккупации Автономной Республики Крым. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Она это называет не войной, а, так называемой, специальной военной операцией.