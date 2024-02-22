У противника есть еще приблизительно 300 ракет "Калибр", отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне в "фетиш-дату" - 24 февраля, могут совершить массированный удар по украинской территории.

Противник способен "нанести массированный удар по Украине с целью устрашения, демонстрации своих возможностей на вторую годовщину полномасштабного вторжения", говорится в статье военно-политического обозревателя Александра Коваленко на obozrevatel.com. Эксперт полагает, что психология убийц и маньяков врагу ничего другого не подскажет, кроме как организацию ракетного удара по нашей стране именно на это число.

Аналитик добавил, что у вражеских сил, по самым оптимистичным подсчетам, может еще оставаться на вооружении до 150 крылатых ракет типа Х-55/101/555. Кроме того, по словам Коваленко, у противников остается почти неприкосновенным боекомплект "Калибров" - крылатых ракет морского базирования. По сведениям обозревателя, такого вооружения у врага есть приблизительно 300 штук.

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"И эта компонента наиболее опасная в настоящее время, поскольку Черноморская флотилия РФ, несмотря на бегство из Севастополя в Новороссийск, сохраняет потенциал для террористических ударов", - предупредил Коваленко.

Эксперт добавил, что также 24 февраля украинцам грозит налет вражеских беспилотников-камикадзе.

Когда началась война в Украине 2022, и что нужно знать сейчас

Противники рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение в Украину. Россияне много раз били по нашей земле и ракетами, и дронами-камикадзе. По состоянию на 22 февраля 2024-го уже ликвидированы 1 903 крылатые ракеты противника и 7 596 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сегодня предупредила, что враг готовится к нанесению нового массированного удара по нашей территории.

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