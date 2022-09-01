Все оккупированные украинские территории будут деоккупированы, заверил Подоляк.

Все оккупированные Россией территории Украины, включая полуостров Крым, будут освобождаться "любым способом" Вооруженными силами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

"Мы должны провести контрспециальную операцию, которая позволит России пойти на существенную трансформацию своей политической системы и в России начнется революционный процесс… Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась", – сказал он. Видео дня

"Сегодня мир говорит: в Крыму не было никакого референдума, вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать HIMARS, гаубицы 125 мм и наши блестящие Вооруженные силы", – добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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