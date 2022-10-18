Наибольшее количество сексуальных преступлений захватчики совершили на территории Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Черниговской областей.

Открыто 43 уголовных производства, касающихся сексуальных преступлений оккупантов против мирного населения.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время 83-го заседания Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в онлайн формате.

"Сегодня деятельность правоохранительных органов Украины направлена на то, чтобы задокументировать все военные преступления, которые совершает РФ. Среди них есть и сексуальные преступления против мирного населения. Уже открыто 43 уголовных производства, среди них есть те, у которых есть повторные эпизоды или несколько потерпевших", – сказала она.

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По ее словам, наибольшее количество сексуальных преступлений захватчики совершили на территории Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Черниговской областей.

Павличенко рассказала, что в Нацполиции были созданы специализированные полицейские мобильные группы по выявлению исключительно случаев сексуального насилия на деоккупированных территориях и благодаря их работе удалось собрать немало свидетельств и показаний о таких преступлениях.

Она отметила, что это еще не окончательный список, а расследования продолжаются.

"Такие расследования имеют свою специфику, которая связана с тем, что часто люди не хотят говорить о такого рода преступлениях", - добавила она.

Поэтому подготовлены информационные брошюры, которые полицейские дают гражданскому населению на деоккупированных территориях, которое потенциально могло пострадать от сексуальных преступлений российских оккупантов, где сказано как сообщить, куда сообщить, как общаться с пострадавшим.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Этот комитет является органом независимых экспертов, который осуществляет мониторинг выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Он состоит из 23 экспертов по правам женщин со всего мира.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) является инструментом, который помогает женщинам во всем мире вносить изменения в свою повседневную жизнь.

В странах, которые ратифицировали это соглашение, CEDAW оказалась важной в противостоянии последствий дискриминации, включающих насилие, бедность и отсутствие правовой защиты, а также отказ в наследстве, правах собственности и доступе к кредитам.

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