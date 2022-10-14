Днем 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, Россия снова атаковала Харьков.
После объявления воздушной тревоги в городе раздались несколько взрывов. Об этом сообщил ряд местных пабликова. Позже появилась информация и от мэра Харькова.
Как написал в своем Телеграмм-канале Игорь Терехов, в городе зафиксировано уже четыре "прилета". Позже он добавил, что Харьков сотрясли еще несколько взрывов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что оккупанты атакуют город, и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Россия может кошмарить украинские города 14 октября: предупреждение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, особенно 14 октября. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении 13-го числа.
"Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из важнейших наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов - от древности до современности, от казаков до повстанцев, от всех них до бойцов современной армии", - отметил он.
"Прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра! И делаем все, чтобы усилить Украину", - подчеркнул глава государства.