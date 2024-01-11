Отдельный слой полученной информации можно будет использовать для украинского оборонно-промышленного комплекса, отметили в ГУР.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, как можно использовать полученные секретные данные российского предприятия "Специальный технологический центр", а также прокомментировал недавние события в российском городе Орел, где беспилотники атаковали топливно-энергетический объект.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что спецоперация ГУР, которая была осуществлена совместно с украинскими блогерами, позволила получить большой массив тайной информации предприятия РФ, где производят дроны "Орлан".

"Это большой и серьезный выигрыш. Действительно 100 гигабайт полезной информации. Она может быть использована во многих направлениях. Прежде всего, конечно, для тщательного изучения предметов противодействия всем средствам поражения противника, всем средствам, которые использует в этой номенклатуре агрессор. Это и "Орлан", и отдельные устройства РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - Ред.), другие средства. То есть, это важная информация", - подчеркнул Юсов.

Видео дня

Он добавил, что отдельный слой полученной информации можно будет использовать для украинского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, полученные данные позволят отследить все цепочки поставок комплектующих и позволит их прервать в будущем.

"И с точки зрения противодействия, и с точки зрения заимствования каких-то отдельных приемов, если там будет что заимствовать. Безусловный момент, поскольку документы достаточно тщательны, и разоблачен полный цикл производства, предусматривающий также и конкретную номенклатуру комплектующих. То есть, не только российского производства, но и импортные, привлеченные в средствах, которые присутствуют в экспертной документации. Это означает отслеживание цепочек поставок и срыв этих цепочек в будущем. В том числе и через ужесточение санкционной политики...", - заявил Юсов.

Он отметил, что "часть этой информации безусловно будет интересна нашим партнерам". "Это действительно очень хороший массив информации, который будет полезно использован для нашей безопасности и обороны", - сказал Юсов.

Также представитель ГУР Минобороны прокомментировал вопрос о недавних событиях в российском городе Орел, где беспилотники атаковали топливно-энергетический объект.

В частности, на просьбу подтвердить или опровергнуть причастность украинской разведки к этой спецоперации, Юсов ответил: "Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть".

"Но информация очень хорошая. Думаю, что такой информации будет больше в ближайшее время. Анонсы делать не правильно. Но, если агрессор продолжает геноцидную войну против нашего государства и продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, то конечно следствием таких действий происходят вот такие события, как во временно оккупированной Орловской области, например. Любое действие имеет противодействие и последствия", - акцентировал представитель ГУР МО.

Он отметил, что инциденты в РФ происходят исключительно с военными объектами. "В отличие от того, что мы имеем несчастье наблюдать от наших соседей. Откровенную и террористическую войну со стороны РФ, когда прицельно бьют по гражданским объектам Харькова, Днепра и других украинских городов", - подчеркнул Юсов.

Продолжается полномасштабная война в Украине - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, 8 января стало известно, что украинская разведка получила секретные данные одного из критически важных предприятий ВПК РФ "Специальный технологический центр", которое занимается производством различных модификаций БПЛА "Орлан" и имеет перспективные военные разработки. По предварительным оценкам, был получен секретный архив данных, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 миллиарда долларов. Отмечается, что спецоперация проводилась во взаимодействии с патриотическими представителями гражданского общества и медиа-сообщества.

9 января СМИ писали, что атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел - это спецоперация ГУР Министерства обороны Украины. Отмечалось, что операция была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации и фонда "Вернись Живым".

Ранее губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков сообщил, что в городе Орел два дрона атаковали объект топливно-энергетического комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: