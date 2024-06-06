Военный отметил, что за паромную переправу, которую недавно уничтожили ВСУ, захватчики вспомнили только после повреждения Крымского моста.

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что на территории временно оккупированной АРК российские захватчики воплощают беспрецедентные меры безопасности, укрепляют и обновляют свою противовоздушную оборону, которая, благодаря работе ВСУ, понесла определенные потери.

Как сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, противник пытается создать как можно более плотную защиту Крымского моста.

"Крымский мост и раньше был хорошо защищен ПВО, там несли службу различные подразделения, которые, вероятно, должны обеспечивать его прикрытие с воздуха", - сказал спикер.

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Он предположил, что сейчас захватчики могут перераспределять свои ресурсы, например, вводить в действие какие-то новые (только что изготовленные) установки противовоздушной обороны. В то же время военный напомнил, что и раньше в определенных локациях противника стояли разнообразные единицы ПВО - от "Панцирей" до новейших С-400, но это не очень помогло.

"Понятно, что плотность ПВО имеет значение, но думаю, что вскоре мы все это узнаем наверняка", - отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас россияне строят железную дорогу, которая теоретически создается, как альтернатива Крымскому мосту. Противнику это нужно, чтобы обезопасить непрерывные поставки оружия и техники своим группировкам на юге, в частности, в оккупированный Крым.

Как напомнил Плетенчук, мост не может выполнять всего функционала, для которого он был создан - сейчас он используется на четверть, а остальное противник перебрасывал именно паромной переправой, которую недавно уничтожили ВСУ.

"Да, железная дорога для них была единственным более или менее надежным способом. Но, во-первых, она не достроена, а во-вторых, находится ближе к линии боевого соприкосновения. Соответственно, поразить ее будет легче", - рассказал спикер.

В эфире "Апострофа" Плетенчук уточнил, паромная переправа в последнее время (до ее уничтожения) была фактически основным логистическим инструментом оккупантов. Однако имеющиеся ПВО не справились с задачей по ее защите - средства, которыми воспользовались ВСУ, успешно преодолели эти "защитные барьеры". После поражения переправы более-менее устойчивой коммуникацией с территорией РФ остался Крымский мост.

"Сейчас нельзя сказать, что он не выполняет никаких задач... С уничтожения паромной переправы он должен принять большую нагрузку", - пояснил военный.

В то же время, по его мнению, враг вряд ли решится запустить по этому путепроводу поезд, например, с тяжелой бронированной техникой. Потому что мост ранее получил повреждения и может не выдержать.

По данным Плетенчука, о существовании паромной переправы оккупанты вспомнили не сразу - она не работала после открытия незаконно построенного Крымского моста.

"Гражданской переправу можно назвать очень условно. Да, они (оккупанты - УНИАН) перевозили гражданских, но вместе с оружием. Фактически прикрываясь этими людьми", - подчеркнул спикер.

Он также обратил внимание на то, что во время уничтожения переправы потерь среди гражданских россиян не было, и это - важный факт, который свидетельствует, помимо прочего, о приближении ВСУ к стандартам НАТО.

"Мы отрабатываем сугубо по военным объектам. Мы прекрасно понимаем, что это - наша территория. И, кстати, там (в Крыму - УНИАН) много граждан, которые нас ждут... Поэтому все было сделано эталонно, филигранно и четко", - подчеркнул начальник центра.

Он отказался отвечать на вопрос, готовятся ли ВСУ к атаке на Крым.

"Не будем оставлять противника без сюрпризов", - сказал Плетенчук.

Удары по оккупированному Крыму

По данным Министерства обороны Великобритании, удар ВСУ по паромной переправе в оккупированном Крыму, осуществленный 29 мая, повредил два грузовых железнодорожных па рома на крымской части переправы через Керченский пролив, что сделало их нерабочими.

Эти железнодорожные паромы служили главным средством железнодорожной транспортировки российских грузов топлива и боеприпасов в оккупированный Крым в связи с проблемами на Керченском мосту. Кроме того, РФ использует автомобильные грузовые паромы для поддержки перемещения тяжелых грузов через Керченский пролив, которые возобновили работу после ударов.

По данным британской разведки, сниженная пропускная железнодорожная способность почти привела к временному прекращению российских военных логистических операций, и потенциально, к поставкам горючего в Крым. Предполагается, что РФ придется заменить железнодорожное паромное сообщение, что, вероятно, повлияет на ее более широкие морские логистические операции.

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