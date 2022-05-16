RQ-4 Global Hawk способен "смотреть" на сотни километров в тыл противника.

Если открыть любой сервис отслеживания полетов, то вблизи Украины ежедневно можно увидеть летательный аппарат с позывным FORTE, который в течение 18-20 часов барражирует, выписывая восьмерки.

Это, абсолютно не скрываясь, на высоте более 15 км, работает самый мощный разведывательный дрон в мире - американский RQ-4 Global Hawk, разработка которого стоила 14 млрд долларов.

RQ-4 Global Hawk возможности

Еще в 90-х годах в США приступили к разработке БПЛА, который способен вести разведку в глобальном плане, на уровне с спутниками. Соперничество двух авиагигантов: Lockheed Martin с проектом стелс-дрона и Northrop Grumman завершилось победой последнего и запуском в 1998 году в серийное производство RQ-4 Global Hawk.

Победить ему помогла большая дальность и универсальность, благодаря мощному оснащению, которое позволяет вести оптическую, в видимом и инфракрасном диапазонах, радиолокационную и радиотехническую разведку.

И сразу следует понимать реальные размеры Global Hawk, размах крыльев которого составляет 40 метров. Для понимания, у пассажирского Boeing 737 - 34 метра.

То есть RQ-4 это не маленькая "птичка": при максимальном времени в воздухе более 34 часов он имеет дальностью полета в 22,7 тысячи км. Для понимания этого достаточно для того, чтобы из Нью-Йорка долететь до Киева, вернуться и снова долететь до Киева.

Также для этого дрона отсутствует понятие дальности управления, он передает данные через спутниковый канал мощностью 50 Мбит/с, что позволяет получать из него информацию в режиме онлайн с любой точки мира.

При этом ему нет необходимости даже приближаться к противнику. РЛС с синтезированной апертурой позволяет ему видеть цели на земле даже через облака. Известно, что в старых версиях дрона этот радар давал четкую картинку с разрешением до 1 метра на расстоянии 100 км. Что реально может радар на обновленном RQ-4 Global Hawk в версии Block 40 - неизвестно.

Также RQ-4 Global Hawk умеет "слушать", точнее вести радиотехническую разведку, когда не только фиксируется и перехватывается радиоизлучение врага, но устанавливаются точные координаты излучения. Это позволяет локализовать штабы, центры связи, командные пункты, вскрыть позиции противовоздушной обороны и т.д. Дальность работы такой системы фактически составляет более полутысячи километров.

RQ-4 Global Hawk возле Украины

США с 2014 года используют RQ-4 Global Hawk в небе или рядом с Украиной. На уровне 2020 БПЛА в среднем прилетал в небо Украины от одного до четырех раз в месяц.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ Global Hawk стали проводить мониторинг все чаще. В феврале полеты этих БПЛА стали почти ежедневным явлением и проходили вместе с другими уже пилотируемыми самолетами-разведчиками. В частности, 23 февраля Global Hawk провел мониторинг всех направлений будущих ударов армии РФ, включая территорию Беларуси.

После 24 февраля дроны не прекратили работу, сосредоточившись на мониторинге акватории Черного моря та Беларуси. И США не делают из полетов RQ-4 Global Hawk, по меньшей мере в отношении некоторых из них, тайны. Полеты осуществляются с транспондером, который передает информацию о координатах БПЛА, его скорости и высоте.

Также нужно отметить, что полеты Global Hawk далеко не дешевое удовольствие, один час его пребывания в воздухе стоит около 18,5 тысяч долларов. И это уже значительно меньше, чем в самом начале "карьеры" БПЛА, когда в 2010 году один час его полета стоил более 40 тысяч долларов. Также известна и ориентировочная стоимость RQ-4 Global Hawk, которая составляет около 130 млн долларов.

Характеристики RQ-4 Global Hawk

Размах крыла : 39,8 м

: 39,8 м Длина : 14,5 м

: 14,5 м Максимальный взлетный вес : 14 628 кг

: 14 628 кг Полезная нагрузка :1360 кг

:1360 кг Скорость : 574 км/ч

: 574 км/ч Дальность : 22 700 км

: 22 700 км Автономность : более 34 часов

: более 34 часов Потолок : 18 288 метров

: 18 288 метров Вооружение : нет

: нет Тяга : турбовентиляторный двигатель Rolls Royce-North American F137-RR-100 на 7600 фунтов

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