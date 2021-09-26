Генерал-лейтенант, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявляет об отсутствии проблем с топливом в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
"На уровне ВСУ, на уровне министерства проблем с топливом нет. Оно все закрыто...", – отметил Залужный.
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"Где, возможно, опять же отсутствие коммуникации... Я как главнокомандующий понимаю, что я должен знать положение дел, которое происходит. Но до каждой роты, до каждого взвода, к сожалению, я не доберусь. Поэтому конкретно, какое подразделение, какое необходимое количество", – добавил он.
Напомним, в 2014 году часть Донецкой и Луганской областей захватили боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержали власти России. На Донбасс вторглись российские войска.
Сначала на части Донбасса Киев объявил антитеррористическую операцию, а позже началась операция Объединенных сил.
Для урегулирования конфликта в 2014-м были подписаны Минские соглашения. В частности, под документом стоит подпись украинской и российской стороны, а также ОБСЕ.
Россия не признает себя участником войны, а утверждает, что является "посредником". Десятки стран мира считают РФ стороной конфликта на Донбассе.