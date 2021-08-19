Ранее чиновник неоднозначно высказался относительно ситуации на востоке Украины.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, который вчера неоднозначно высказался о ситуации на Донбассе, объяснил, что именно имел в виду.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подошли журналисты на сессии, снова спросили о событиях на Донбассе. Чтобы не путать никого пространным ответом, сказал коротко и однозначно. Дублирую здесь. Ответ следующий: У нас идет гибридная война. Россия - страна-агрессор. Точка. Все остальное - провокации вражеской стороны", - написал чиновник в соцсети.

Накануне николаевские журналисты попросили Кима прокомментировать его же слова семилетней давности. Тогда будущий чиновник написал в социальной сети, что на Донбассе "украинцы убивают украинцев", но с разными мотивами. "Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев. Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было у обеих (сторон конфликта - ред.). Война сейчас происходит. Де-юре - гражданская война, но де-факто - российская агрессия. То есть, они управляют нашими гражданами, которых мы ждем назад", - пояснил чиновник в ответ.

Автор: Юрий Годован